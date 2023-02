Irving | debutto super | guarda Clippers - Dallas

Ildi Kyriein maglia Mavericks è un successone. Lui segna 24 punti, la sua nuova squadra, Dallas, vince a Los Angeles. Proprio ...Il protagonista della notte NBA , in cui si sono disputati nove match validi per la regular season, è Kyrie. Alcon i Dallas Mavericks , firma infatti 24 punti trascinando la squadra al successo contro i Los Angeles Clippers per 110 - 104. Senza l'infortunato Luka Doncic, è proprio l'ex ...

Ecco tutti i risultati della notte del 8 febbraio di regular season NBA 2022/23. Ok Blazers, Cavs, Celtics, Heat, Kings, Raptors e Twolves.Sono 24 i punti dell'ex Brooklyn: i Mavs regolano i Clippers. Fontecchio ne realizza 9 ma i Jazz crollano in casa. Boston stende Philadelphia, Golden ...