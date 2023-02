Ipernova Fotonica | il primo Core Set di Yu-Gi-Oh! del 2023

Konami Digital Entertainment B. V. ha annunciato l'arrivo del core setper il gioco di carte collezionabili di Yu - Gi - Oh! ora disponibile in Europa e Oceania, che porterà una serie di nuove carte per potenziare i deck di ogni giocatore....Konami Digital Entertainment B. V. annuncia la disponibilità in Europa e Oceania di, nuovo booster set per Yu - Gi - Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI . Con questo set da 100 Carte, i vostri Deck risplenderanno grazie alle nuove carte per le strategieed ...

KONAMI annuncia che a partire da oggi è disponibile in Europa il set Ipernova Fotonica per Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili. Composto da ben 100 Carte, il set sarà ispirato alle meccaniche ...Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’arrivo del core set Ipernova Fotonica per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!