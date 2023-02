“Invito inopportuno” Meloni vede Zelensky dopo aver demolito Macron | GALLERY

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato a Palazzo Europa a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo. Prima di entrare nella sala del summit, ha posato per una foto ricordo sotto la Lanterna assieme ai vertici Ue e ai 27 leader europei. Tra questi anche Giorgia, che è stata immortalata nella stretta di mano con il numero uno di Kiev. Il presidente del Consiglio italiano non ha però gradito l'operato della Francia in merito al viaggio europeo effettuato da, a caccia di aiuti per combattere la guerra con la Russia: “Francamente mi è sembratol'di ieri (a Parigi, ndr) perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia la comunità e la compattezza. Capisco le questioni di politica interna, ma ci sono dei momenti in cui ...