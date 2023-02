Inverte marcia in autostrada | una donna morta | altra è grave

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una, di 82 anni, èmentre un', di 45 anni, è rimastamente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'A34, a Villesse (Gorizia). A causare il ...

Automobilista inverte il senso di marcia in Autostrada: un morto ed un ferito grave L'uomo avrebbe effettuato la fatale inversione di marcia dirigendosi contromano lungo l'autostrada A34, impattando ... Il tremendo urto è avvenuto poche decine di secondi dopo l'inversione di marcia. L'anziana, che risiede in zona, si era appena immessa in autostrada dall'innesto dei centri commerciali.

