Inverso - The Peripheral | Amazon conferma la stagione 2

(Di giovedì 9 febbraio 2023)- Thetornerà con la2; laarriva direttamente da; cosa dobbiamo aspettarci?- The, la serie tv fantascientifica di, proseguirà con una2. Basata sull'omonimo romanzo bestseller di William Gibson, sembra proprio che per il momento la storia di Flynne Fisher (Chloe Moretz) sia destinata a continuare sul piccolo schermo. "Siamo entusiasti di continuare il viaggio nella secondadi- Thee di approfondire l'incredibile mondo che Gibson ha creato", hanno dichiarato Lisa Joy e Jonathan Nolan di Kilter Films (tramite Deadline). I produttori hanno aggiunto: "A nome di Scott Smith, Vincenzo ...

Inverso - The Peripheral tornerà con la stagione 2; la conferma arriva direttamente da Amazon; cosa dobbiamo aspettarci