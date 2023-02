Intervista esclusiva a LDA | in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Abbiamo incontrato LDA adove figura tra i big in. Figlio d’arte e lanciato da Amici di Maria De Filippi. Luca D’Alessio è un grande talento ed un bravo ragazzo.a cura del nostro inviato Sante Cossentino, inper Sbircia la Notizia Magazine. Con la collaborazione di Stefano Telese per Massmedia Comunicazione. Ciao Luca, quali sono le tue emozioni per questo tuo primodi? “Sto vivendo una cifra di emozioni contrastanti. C’è da un lato tanta serenità ma anche tantissima ansia. Una combo davvero strana: divertimento e stress, in combo. Ma devo dirti che mi sto divertendo molto.” Le cose più belle che ti sono capitate in queste ore? Magari hai incontrato degli idoli… “Ho conosciuto tantissimi artisti che di norma ascolto ...