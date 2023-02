Inter | si prepara la sfida alla Sampdoria | Brozovic carico | volti sorridenti!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’sta lavorando ad Appiano Gentile in vista dellacon ladi Stankovic (vedi ultime). I nerazzurri di Inzaghi dovranno fare a meno di Correa, unico assente dseduta odierna. Molti sorrisi e undecisamente di buon umore SORRISI – L’sial Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A che la metterà di frontedi Dejan Stankovic nel match in programma allo stadio “Ferraris” di Genova. Una trasferta sulla carta non molto insidiosa dato il momento non proprio positivo dei blucerchiati ma proprio per questo da non sottovalutare. Oggi i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile con il gruppo quasi al gran completo: l’unico assente è Joaquin Correa, alle prese con ...