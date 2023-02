Inter | si lavora al riscatto di Acerbi | chiesto uno sconto alla Lazio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il futuro di Francescodovrebbe essere all’. Approdato a Milano in estate, il difensore ha convinto appieno al punto da guadagnarsi una maglia da titolare a discapito di Stefan De Vrij. Il suo cartellino tuttavia è ancora di proprietà della, anche se i nerazzurri hanno l’opportunità di esercitare il diritto difissato a 4 milioni di euro. A tal proposito, come riportato dGazzetta dello Sport, l’ha comunicato ai biancocelesti l’intenzione di riscattare il giocatore, chiedendo però uno, SportFace.

In casa Sampdoria si lavora su più fronti: quello societario, con la scadenza del 16 febbraio per pagare gli stipendi ed ... il posticipo di lunedì contro l'Inter. Il marocchino ha fatto vedere le sue ...L'Inter al futuro: in ballo il destino di Lukaku ma non solo, le mosse dei nerazzurri con offensiva dopo la Champions

L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con i 'Reds'; l'Inter si starebbe muovendo per strappare il sì del giocatore ...L'Inter lavora al futuro: in ballo il destino di Lukaku ma non solo, le mosse dei nerazzurri con offensiva dopo la Champions