Inter | Marotta | «Il capitano deve avere amore per il club e senso di appartenenza»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le parole di Beppe, ad dell’, sul ruolo dele le qualità cheper indossare la fascia Alla presentazione del libro di Achini “Società Sportiva 2030”, Beppeha parlato del concetto di “fascia da” (riferimento implicito anche alla questione tra l’e Skriniar). Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Questi valori non li riescono a recepire, evidentemente non possono ambire a essere candidati. La fascia diè contraddistinta daldi, l’verso il, di tutto un insieme di fattori comunque fondamentali». STADIO – «Anche qui c’è da criticare il sistema italiano. All’estero è molto ...

Così l'amministratore delegato dell'Beppesulle problematiche che stanno scandendo l'iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio in condivisione con il Milan. "Questa lentezza ...Lo dice l'amministratore delegato dell'Beppein merito alla vicenda di Milan Skriniar che ha rifiutato il rinnovo del contratto con il club nerazzurro per legarsi da luglio al Psg e si ...

Dalla Juventus all’Inter: colpo gobbo Marotta, gratis in nerazzurro JuveLive

L'Inter low cost vittoriosa nel derby con la firma di un top player: Marotta La Gazzetta dello Sport

TMW - Inter, Marotta: "Calhanoglu, Bastoni... ottimista sui rinnovi Sempre, sempre" TUTTO mercato WEB

VIDEO / Inter, Marotta: “Ottimista sui rinnovi di Bastoni e Calhanoglu Sempre” fcinter1908

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto al Coni Lombardia alla presentazione del libro 'Società sportiva 2030'. pia/gm/gtr] ...Milan e Inter nell'ultimo mese si sono affrontate per ben due volte. In entrambe le occasioni ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, prima in finale ...