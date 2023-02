Inter | la riabilitazione di Lukaku in tre elementi | minutaggio | fiducia e gol!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’spera di riavere il veroin tempi celeri. Big Rom sta lavorando bene e nelle ultime due uscite lo ha dimostrato. Contro la Sampdoria, serve il gol IN CRESCITA ? Step by step per ritornare il vero Big Rom. Romelusta progressivamente ritrovando la miglior condizione. Il grave infortunio al tendine è ormai alle spalle, adesso occorree continuità evitando ricadute o altre spiacevoli sorprese. L’si fida del suo gigante belga, tant’è che ha già ha avviato i primi contatti per il rinnovo del prestito (vedi articolo). La speranza è quella che ritorni ad essere protagonista in tutti i sensi. Dopo una prima parte di gennaio decisamente sottotono con la pesantezza evidente tra Napoli e Monza,ha fatto registrare notevoli miglioramenti nelle ultime due ...

