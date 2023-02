Inter | il ritorno di Brozovic fa felici tutti non solo Inzaghi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Marcelotorna a prendersi il suo posto a centrocampo Dopo lo spezzone di gara giocato nel derby contro il Milan, Marcelosi candida per una maglia da titolare contro la Sampdoria. Ildel croato, fa felice Simonee insieme a lui i compagni di reparto che potranno tirare un po’ il fiato. “Più uomini a disposizione in mezzo significa anche più possibilità di scelta per Simone, che può alternare alcune delle sue pedine preziose, considerando anche la presenza fissa di Mkhitaryan e Barella. Tornando alle origini con i compiti ben rodati di, di certo cambieranno i compiti del già citato Çalhanoglu, più libero di lanciarsi in attacco come successo di frequente nel corso della passata stagione”.(fonte: ...

Ricordando queste tre partite a senso unico, si potrebbe pensare che l'sta disputando una ... E' vero che dopo la seconda giornata del girone di, la squadra di Inzaghi è al secondo posto, ......MONZA - SAMPDORIA LIVE GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A IL CALENDARIO DEL GIRONE DI1) ... 13 punti 4 vittorie 1 pareggio 1 sconfitta 10 gol fatti e 4 subiti Differenza reti +6 3): 13 ...

Inter, il ritorno della Lu-La: quando segnarono 104 gol | VIDEO Pianeta Milan

Women: le convocate per il ritorno di Coppa Italia con l’Inter Sampdoria.it

FIGC FIGC

Juventus-Inter, doppia sfida in Coppa Italia: si affronteranno anche le Women Tuttosport

Inter-Milan, le FOTO più belle del derby di San Siro Sky Sport

Decisamente più complicato il passaggio turno dell'Inter che, dopo il successo per 2-3 in casa della Sampdoria all'andata, nella sfida di ritorno ha perso per 3-4 (in gol per le blucerchiate, tra ...Calciomercato Inter e Juve, non hanno mollato la presa ... conquistando tre punti dal peso specifico non indifferente. Il ritorno al goal di Dusan Vlahovic, il cui feeling con Angel Di Maria si sta ...