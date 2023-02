Inter | i rimpianti superano le gioie Inzaghi ha già fatto peggio dell'anno scorso | cosa lo salverà?

... il secondo posto è d'obbligo: confermerebbe il valore della squadra e sommerebbe nuovi. ... Il mese che ha ribaltato Milano, ha ribaltato anche un problema dell', che in autunno ha perso ...La Roma, infatti, dovendo corrispondere il 15% all', ha fatto in modo di ricevere come base 16 milioni . Abbassando il cash, anche quanto dovrà versare nelle casse nerazzurre: 2,4 milioni . ...

Blog: Inter, dominio e rimpianti: le pagelle - Articolo di Indaco32 vivoperlei.calciomercato.com

Milan in confusione. Inter, quanti rimpianti: era l’anti-Napoli La Gazzetta dello Sport

Inter - Milan, Sabatini: "Ecco perché Calhanoglu è l'emblema del ... Radio Rossonera

Rimpianti Inter: tutti i correttivi per rivincere lo scudetto La Gazzetta dello Sport

Sorrisi e rimpianti: questa Inter sarebbe da scudetto. Ma il Napoli è davvero troppo lontano TUTTO mercato WEB

Inter, da Darmian a Dimarco ... altri giocatori hanno dimostrato di poterli sostituire egregiamente, senza farli rimpiangere. Çalhanoglu, di professione mezzala, davanti alla difesa si è trovato a ...«Prima della tv ero un capoufficio, feci piangere la segretaria: poi è diventata mia moglie». «Avevo 10 in condotta, la maestra mi mise accanto Pozzetto. Poi toccò a Cochi Ponzoni» ...