Inter | Djalò Meglio di Pavard | N’Dicka è il Jolly

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Muro Bayern: l’si prepara al grande salto! L’ha cominciato a lavorare per trovare un degno erede di Skriniar, il pilastro nerazzurro che ha dato tanto al club dal 2017. Marotta e Ausilio, a fine gennaio, avevano provato ad agganciare, il difensore del Bayern, ma la loro offerta è stata rifiutata. Il club bavarese, infatti, sta puntando al rinnovo del contratto di, in scadenza nel 2024, e c’è la speranza che il riavvicinamento sia solo temporaneo, così da non perdere l’occasione di portare alla Pinetina il miglior sostituto possibile di Skriniar. Ma non è l’unico fronte aperto, anzi., del Lilla, è apprezzatissimo in casa nerazzurra e il piano sarebbe quello di prelevarlo comunque dal club francese.è un elemento in costante crescita, che si è ...