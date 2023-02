Inter | dalla Spagna | “Il Cholo potrebbe subentrare a Simone Inzaghi”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Come giudicare le due stagioni diall’? Difficile dare un giudizio. Probabilmente i nerazzurri non riusciranno a vincere lo scudetto quest’anno , dato l’ampia distanza di punti con il Napoli. D’altro canto la squadra milanese ha conquistato una Coppa Italia (con una possibile doppia vincita di quest’anno), due Supercoppe, e qualificata due volte di L'articolo

Ci sono cose che non puoi comandare, l'ho imparatomalattia e anche dallo sci. È un peccato ... Su Instagram si descriveva come una tifosa di Vasco e dell'. E proprio i nerazzurri hanno ...In che modo si monitora e sorveglia 'Le azioni svolte sono molteplici: si varaccolta e l'analisi dei selvatici rinvenuti morti, ai tamponi sugli animali presenti negli allevamenti. Questi ...

Inter, si lavora al dopo Skriniar: idea dalla Premier League FantaMaster

Inter, Dimarco con l'amico Lukaku: ora anche lui è a Roc Nation Sky Sport

Inter, Dimarco raggiunge Lukaku e De Bruyne tra le stelle della Roc Nation La Gazzetta dello Sport

Inter, Dimarco come Lukaku: anche l’italiano entra in Roc Nation Calcio in Pillole

Inter fuori dalla Youth League: ai rigori passa il Ruh Lviv numero-diez.com

Il Monza resta imbattuto in campionato nel 2023 grazie ad un penalty trasformato in pieno recupero da Pessina. Un pizzico di delusione per chi si aspettava un nuovo successo, ma un punto prezioso per ...Sì, se il cambio di modulo che Pioli ha varato contro l’Inter avrà un seguito nelle prossime partite. Gli indizi che arrivano da Milanello confermano quanto annunciato dal tecnico l’altra sera: la ...