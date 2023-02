Inter | Cassano su Inzaghi | “Sta facendo un disastro | deve essere cambiato”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’ex calciatore dell’, Antonio, ha criticato duramente la gestione di Simonedella squadra neroazzurra. Queste le parole dell’ex fantasista barese: “La cosa che a me dell’invece dà fastidio è l’allenatore che si dice contento di aver vinto due derby. Ma è a -13 dal Napoli, per cosa è contento? L’anno scorso si è fatto soffiare il campionato dal Milan che era meno forte. Bisogna cambiare l’allenatore a giugno. Staun”. SportFace.

Nella sua rubrica settimanale su Instagram 'Habla con Antonio', l'ex calciatore Antonio Cassano si è soffermato anche sul Napoli: " C'è la squadra più bella d'Europa. Possiamo continuare a dire mille ...