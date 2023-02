Inps ti avvisa se hai diritto a un bonus | è tutto automatico | come attivare il servizio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In pochi lo sanno mai propri utenti attraverso un messaggio per notificargli la possibilità di accedere aiRiceverepensionistici? In realtàsi preoccupa di mandare segnalazioni ad ogni singolo cittadino che rientra nei requisiti necessari, bastail. I cittadini potranno ricevere direttamente dall’proposte relative a servizi che l’istituto riterrà di loro potenziale interesse. Sms– ilovetradingÈ il progetto “Personalizzazione e proattività”, che si baserà sulle informazioni già presenti negli archivi dell’ente, anche per via di precedenti richieste di servizi o informazioni, oltre che di manifestazioni di bisogni. L’, in sostanza, invierà sms, mail o ...

Con il messaggio, l'il superstite che può presentare subito la domanda di reversibilità, per godere del diritto di ricevere la pensione del deceduto. In genere per una percentuale del 60% ...Lo ha annunciato lo stesso Istituto con una nota. Gli utenti riceveranno una notifica che ricorda una scadenza osulla possibilità di inoltrare la richiesta di un servizio o di un bonus. Ecco come funziona

