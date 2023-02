INPS | attenzione se ricevete questa comunicazione | rischiate di perdere tutto

(Di giovedì 9 febbraio 2023)alle comunicazioni, sta girando un messaggio spam che potrebbe compromettere l’integrità dei vostri dati NASpI febbraio 2023, i pagamenti sono in arrivo ma nel frattempo alcuni percettori stanno ricevendo un SMS che porta in confusione:a non caderne vittime. Si tratta di un sms che sembra essere inviato ‘da’ ma in realtà dietro questi numeri si nasconde un altro attacco di phishing, ovvero una truffa online. Truffe a nome– ilovetradingIl messaggio non è inviato dall’Istituto previdenziale e quindi non va messa in atto nessuna azione (‘click’ oppure il semplice fornire le informazioni richieste). È importante non rispondere a messaggi del genere perchénon chiede dati privati tramite sms, si tratta quindi in ogni occasione di un tentativo di ...

Bisogna fare attenzione quindi, perchè quando l'attività non è occasionale va inquadrata. Il tentativo di raggiro non è però così sofisticato: tra le indicazioni fornite dall'INPS c'è infatti quella di fare attenzione al fatto che il nome del destinatario non è mai menzionato.

