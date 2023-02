Infarto | a quali temperature schizza il rischio-morte | lo studio-choc

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Clima impazzito, lo diciamo - e lo tastiamo con mano - da tempo. Con disinvolutra si passa dal grande caldo al grande fretto. Circostanza che aumenta anche i fenomeni estremi, non solo in termini di: temporali improvvisi, neve a bassissima quota, piogge intense oppure caldo e siccità. Ma questo clima clamorosamente ballerino ha anche delle conseguenze per la salute. Conseguenze negative. Sulla rivista Circulation, Barrak Alahmad, del Department of Enviromental Health dell'Harvard School of Public Health di Boston (Usa), secondo quanto riporta il Messaggero, sono stati valutati gli effetti delleestreme, sia calde sia fredde, sul sistema cardiovascolare, il tutto nell'ambito del Multi-Country Multi-City Collaborative Network. Si tratta dellopiù vasto mai condotto sugli effetti del clima sul cuore, ...

Uno studio americano ha individuato i geni collegati all'infarto. L'esperto: «Una nuova arma di prevenzione delle patologie cardiologiche»