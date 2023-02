Incidente a Tivoli | evita il frontale ma sfonda le barriere e si ribalta con l’auto | ci sono feriti

(Di giovedì 9 febbraio 2023). Unstradale devastante, verificatosi nella giornata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023.stradale di oggi alle ore 14:50 su via Tiburtina, altezza intersezione con Strada San Vittorino. Un’autovettura, condotta da un 73enne diaccompagnato da un 62enne anch’esso di, percorreva la Tiburtina in direzionee, a causa probabilmente di una manovra azzardata di un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia che svoltava proprio sulla Strada San Vittorino, perre l’impatto sterzava verso destra colpendo però, inbilmente, il guard rail endosi sul prato fuori della carreggiata. Immediati i soccorsi con il conducente che rimaneva fortunatamente illeso, mentre il passeggero ...

L'stradale è avvenuto poco prima delle 12:00 di oggi - giovedì 9 febbraio - all'interno ... Informato il magistrato di turno delle procura di, il conducente del mezzo pesante è stato ...Verranno effettuate le autopsie per capire meglio le cause dell'. La Procura diindaga per omicidio stradale contro ignoti Vai alla Fotogallery

L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 12:00 di oggi ... Informato il magistrato di turno delle procura di Tivoli, il conducente del mezzo pesante è stato accompagnato in ospedale per gli ...Una maxi perizia per accertare eventuali guasti strutturali all'auto e verifiche anche per accertare l'esatta velocità a cui viaggiava la Fiat 500. (ANSA) ...