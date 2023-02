Incendio devasta salumificio nel veronese | uomo si getta da finestra | è grave

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Comune di Negrar di Valpolicella, a titolo precauzionale, "non conoscendo la composizione della nube", ha diramato un messaggio via social con cui si invita la cittadinanza "a non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un chilometro dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano"