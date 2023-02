Incendio Agrimonda | Muscarà | “Rischio di contaminazione delle falde”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo aver concluso l’audizione per lo stato del luogo e per la messa in sicurezza del Sito diin Mariglianella, è intervenuto il consigliere Maria, protagonista e portavoce di tanti cittadini che denunciano da tempo i pericoli del sito, per me era indispensabile chiedere l’audizione: “Questa è una questione che sto seguendo da tanto tempo sollecitata dai cittadini, i quali non possono più vivere con questo pericolo per questa grossa azienda che prese fuoco 27 anni fa, la quale produceva prodotti agricoli tipo insetticidi e tanto altro; il sito è ancora lì coperto da un telone malconcio che lascia entrare acqua ed uscire odori nauseabondi, certamente nocivi per la salute umana. Questo sito è stato identificato come sito orfano, tale per cui il Ministero gli ha attribuito la somma di 2 milioni e mezzo ...