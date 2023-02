In area a nord di Napoli i Carabinieri eseguono 4 interdittive anti-mafia

'Per ora non vediamo molti enti governativi operare nell'' sottolinea la fonte di AsiaNews , ma ...bekli Tepe ('sacre rovine' in curdo), sito archeologico 18 km adella città di anlurfa, e il ...Circa 20mila cassette, quasi 500mila reperti - per la maggior parte ancora inediti - provenienti dall'jonica della Calabria dele da tutta la provincia di Cosenza: i magazzini del Parco sono uno scrigno, una 'Riserva' di conoscenza, un deposito di storia e bellezza, il vero polmone della ...

Fiuggi – Temperature polari nell’area Nord della provincia di ... TG24.info

Fiuggi – Temperature polari nell’area Nord della provincia di ... TG24.info

Area nord, focus sulla rigenerazione il Resto del Carlino

Tutor accesi nella Galleria Giovanni XXIII RomaToday

Siria nord occidentale, le voci dal campo per sfollati dell'area curda a Shabha: "Qui siamo sotto assedio, le… la Repubblica

VILLARICCA – A Villaricca la Prefettura di Napoli, su proposta dei Carabinieri del nucleo informativo del comando provinciale partenopeo, ha emesso 4 interdittive anti-mafia nei confronti di ...Le zone maggiormente interessate dagli interventi di spazzaneve e spargisale sono state quelle collinari di Covignano, Monte Cieco, San Paolo e, nell'area urbana, la zona nord di Rimini ...