(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tour in Europa per Volodymyr Zelensky, che mette ulteriore pressione sui leader occidentali per avere ulteriori forniture di armi per combattere la guerra contro la Russia. Il presidente dell'Ucraina è prima sbarcato a Londra per un incontro con il premier Sunak e con Re Carlo, poi è volato a Parigi per una cena a tre con Macron e Scholz.