Ilary Blasi e Francesco Totti | nuovi dettagli importanti sulla separazione

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Personaggi tv. Un altro capitolo dedicato allatra. Dallo scorso luglio molto si è scrittorottura tra la conduttrice de «L’Isola dei famosi» e l’ex calciatore della Roma. A tal proposito è stato detto di tutto e di più: nei mesi non sono mancati continui colpi di scena. L’ultimo arriva dal settimanale «Nuovo», che ha dedicato ai due un articolo. Leggi anche l’articolo —> Chanel, la figlia diè fidanzata? L’indiscrezione Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti pare abbia contattato una persona vicina all’ex calciatore, che ha dato un clamoroso scoop. Sembra che l’accordo per unasia vicinissimo, dal momento che sia ...

La storia è una frecciatina aIl ristorante in questione si chiama "L'Isola del Pescatore", sulla bellissima spiaggia di Santa Severa. Ebbene si, proprio il luogo in cui circa venti anni ...Corona a processo per il falso flirt Wanda Nara - Brozovic: "Icardi parli in aula così emergerà la verità come con Totti e" di Sandro De Riccardis 12 Ottobre 2022

Federico Fashion Style sulla ex moglie: “Mi ha chiesto 10mila euro al mese, si crede Ilary Blasi” Il Fatto Quotidiano

Federico Fashion Style: La mia ex chiede 10 mila euro al mese, si crede Ilary Blasi Fanpage.it

Ilary Blasi alla festa di compleanno di Michelle vestita così: ma l’avete vista Newsby

Non ha mai gradito il trattamento mediatico della sua vita privata, neanche quando il matrimonio con Ilary Blasi sembrava inossidabile, chiuso in una bolla di inviolabilità. Anche nei confronti di ...Ilary Blasi innamorata pazza. Dopo la dolorosa rottura da Francesco Totti l'ex Letterina di Passaparola appare oggi raggiante e più che mai presa dal suo nuovo amore: il costruttore tedesco Bastian ...