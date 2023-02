Il trapianto di barba ha fatto molta strada

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sono un uomo che non riesce a farsi crescere unacome si deve. Ogni sei mesi, circa, passo qualche settimana senza radermi per vedere se la situazione migliora. Inevitabilmente, il risultato si riduce a un paio di baffi folti, guance rade e più peli sul collo che su tutto il resto del viso. Guardarmi allo specchio è un'esperienza umiliante, visto che all'inizio ho le stesse aspettative di Oscar Issac quando si cala nei panni del barbuto duca Leto Atreides in Dune e finisco con il sembrare qualcosa di più simile a Comic Book Guy, l'uomo dei fumetti della serie animata I Simpson. Eppure, il desiderio di avere unavera resta così vivo da spingermi a provare e riprovare. Quest'estate sono caduto nel baratro di Internet alla ricerca di una soluzione definitiva ai miei problemi di crescita della. Sebbene ci fossero molte ...