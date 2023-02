Il terremoto in Turchia ha creato una spaccatura per 300 chilometri lunga la faglia Est Anatolica

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Probabilmente uno dei terremoti più violenti degli ultimi secoli e proporzionali le conseguenze con moltissime vittime il cui numero ormai sfiora 20mila, ma anche sulla Terra stessa. Una deformazione, ossia unache si estende per 300lungo laEst, è stata provocata dalavvenuto il 6 febbraio frae Siria. “Le due placche, quella Arabica e quella, si sono spostate di tre metri, ma l’energia liberata dallaha causato una deformazione molto forte lungo 300”, ha detto all’Ansa la sismologa Aybige Akinci, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La deformazione è avvenuta in corrispondenza con il segmento dellache ...

Terremoto Turchia e Siria, quasi 16mila morti. Erdogan e Assad sotto accusa La Stampa

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 17.500 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, quasi 20mila morti. Persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto fortissimo in Turchia: la scossa ripresa in diretta Video; vi mostriamo il momento del sisma iLMeteo.it

Terremoto, ultime notizie: superati i 19.300 morti. Tajani: ancora dispersi 7 italiani Il Sole 24 ORE

ISTANBUL (TURCHIA) - In Turchia anche il mondo del calcio si sta mobilitando nelle ore successive al terribile terremoto che ne ha devastato una parte del territorio. E come fatto dall'ex romanista ...