Il report che inchioda i russi | quanti carri armati restano a Putin

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'invio a Kiev deitecnologicamente più avanzati da parte di Usa e Germania, gli Abrams e i Leopard 2, può davvero cambiare il corso della guerra in Ucraina. Questo anche a causa dello stato delle armi pesanti dell'esercito di Vladimir. Laa, infatti ha potenzialmente perso fino alla metà di tutta la sua flotta dioperativi dall'inizio della guerra in Ucraina. È quanto risulta dalle informazioni raccolte dal gruppo di monitoraggio Oryx, secondo quanto riporta la Cnn. L'organismo ha raccolto prove visive delle perdite di equipaggiamenti militare in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022, e questa settimana ha riferito di aver verificato la perdita di mille...