(Di giovedì 9 febbraio 2023) La durata massima della vita dei mammiferi varia ampiamente. I toporagni dalla vita più breve, ad esempio, sopravvivono circa due anni, mentre le balene della Groenlandia possono raggiungere 200 anni di età. Si pensa da tempo che lasia un fattore che, nei mammiferi, è correlato alla: per esempio, le femmine conampia e stabile di una specie di babbuino vivono più a lungo delle femmine emarginate della stessa specie. Anche comparando specie diverse, tenuto conto della massa corporea (che a sua volta è per ragioni metaboliche legata alla), si erano osservati esempi eclatanti: se si paragonano animali della stessa massa e che consumano lo stesso tipo di cibo, come i toporagni e certi pipistrelli insettivori, si trova che i toporagni solitari vivono solo pochi anni, mentre alcune ...

L'artista di cui vi racconterò oggi ha compiuto un percorsoed esplorativo non solo della ... All'interno di questosi distinsero due artisti che in maniera diversa sembrarono ...Caratterizzato da un terreno singolare, frutto deldi sedimentazione conseguente al ritiro ... Questi, uniti a una buona sapidità e persistenza, presuppongono un lungo percorso. Per ...

Il processo evolutivo fra longevità, socialità e trasmissione culturale Il Foglio

L’innovazione dei protocolli operativi personalizzati dedicati alla ... Odontoiatria33

Intelligenza artificiale, tutto quello che devi sapere Focus Scuola

Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza – Comune di Milano: principi ... ANCE

L'intelligenza artificiale ha generato dal nulla proteine che non esistono in natura WIRED Italia

La trasformazione digitale delle imprese, soprattutto piccole e medie, è in corso. "Non è solo un tema di risorse finanziarie, ma soprattutto di conoscenza e di identificazione dei propri bisogni”, di ...Quali sono le mappe più impressionanti della storia dei videogiochi Ne abbiamo scelte 5, dove perdersi in viaggi davvero indimenticabili.