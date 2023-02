Il Pd e la paura di conoscere se stesso (di G. Gambino)

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ciò che più pesa, nei giorni immediatamente precedenti il voto per le primarie del Partito democratico con cui gli iscritti sceglieranno il nuovo segretario, è l’assenza del dibattito intorno a che cosa sarà e che cosa farà il nuovo Pd. La sfida incentrata sui quattro candidati ha visto correnti dividersi, veterani politici e intellettuali prendere parte alla competizione, ex leader e dirigenti di partito esprimere il proprio consenso a favore di questo o quel candidato. Ma nessuno, fatto salvo qualche rara eccezione, ha posto al centro di questa sfida il tema dei temi: l’identità e la natura stessa del Pd. Che poi vuol dire il rispetto degli elettori. Sarà pur fantascienza (o una pia illusione) ragionare su questioni simili, ma partiamo da un fatto, che vale per tutti e per ogni circostanza: senza chiarezza, senza fare tabula rasa, non potrà mai esserci futuro. Sì, perché così facendo ...