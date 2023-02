... la cooperazione con i paesi di origine e di transito dei migranti per fermare i flussi migratori (suldell'accordo adottato dall'Italia con la) e le strategie per incentivare i ...... dicono i documenti ufficiali, solo attraverso una scuolaMasterchef, non certo ... è stato quello indove ha proposto di trasformare l' Italia nella pompa di rifornimento d'Europa per il ...

Il modello Libia nell’approccio europeo alle migrazioni - Annalisa Camilli Internazionale

Motovedette italiane alla Libia. Ecco il progetto europeo Formiche.net

Il Cantiere Vittoria sbarca in Libia: tre motovedette contro la tratta dei migranti ilgazzettino.it

Incontro Italia-Libia, l’allarme di Pisapia: “Aiuti economici ma nel rispetto dei diritti umani... Il Riformista

Il “piano Mattei” per l'Africa del governo è ancora vago Pagella Politica

Nonostante le conseguenze umanitarie dell’accordo tra Roma e Tripoli, l’Unione europea punta sulla stessa strategia anche con altri paesi. Leggi ...Ad Adria il ministro Antonio Tajani ha consegnato alla collega libica Najla Mohammed Mangoush una motovedetta classe 300, modello impiegato anche dalla ... che nei prossimi mesi verranno consegnate ...