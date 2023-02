Il ministro Sangiuliano su Dante ha confuso nazionalità e nazionalismo | nessuno stupore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) di Paolo Bagnoli In questo nostro scombinato Paese siamo abituati a sentirne un po’ di tutti i colori, ma non si finisce mai di stupirci. Recentemente ildella cultura Gennaroha solennemente proclamato che è addiritturaAlighieri la radice del pensiero di destra. Come c’era da aspettarsi, la cosa ha fatto scalpore e creato non poche ilarità e un cadere di braccia generalizzato. Lo stesso, colpito dalle reazioni ricevute, è poi corso ai ripari con una lettera al Corriere della Sera (16 gennaio 2023) nella quale ha giustificato la sua dichiarazione come “una chiara provocazione culturale” riportando fonti autorevoli; in particolare un’affermazione di un serio studioso della letteratura italiana quale Enrico Ghidetti che ha definito“epicentro ideologico della ...