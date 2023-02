Il Mef avvia un tavolo tecnico su bilanci e plusvalenze

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nella giornata di ieri, al Ministero dell’economia e delle finanze, si è tenuta una riunione fra i vertici dello sport e del calcio italiano per fronteggiare i temi legati allee aidello società professioniste. Hanno partecipato all’incontro il viceministro all’economia e alle finanze, Maurizio Leo, il ministro per lo sport Andra Abodi, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tavolo tecnico per la sostenibilità del settore calcio Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che si è tenuta oggi una riunione nel corso della quale il viceministro Maurizio Leo e ...

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che si è tenuta oggi una riunione nel corso della quale il viceministro Maurizio Leo e il ministro per lo sport e i giovani ...Governo in campo per favorire la sostenibilità del calcio italiano. Il ministero dell’Economia , con il viceministro Maurizio Leo, di concerto con la Lega calcio e la Figc, ha deciso di avviare un tav ...