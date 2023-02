Il governo non ha ancora soluzioni per il blocco dei passaporti

... Le Maire e Habeck, a Washingtonoffende ilitaliano, ma di certo 'lo sorpende'. Perché 'l'avesse fatto l'Italia, questosarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo. ...I ritardi sul Pnrr Proprio sul Pnrr sembra prospettarsi uno dei panorami più complicati per l'azione di. Stando ad alcune indiscrezioni, sono oltre metà i progetti cheriusciranno a ...

Giorgia Meloni dice che il suo governo non è in continuità con quello di Draghi Linkiesta.it

La lavoratrice Tim: «Il governo non può stare a guardare» Collettiva.it

Pensioni, riforma rinviata: il governo non ha soluzioni per legge Fornero e Opzione donna Money.it

Salvini ha detto che il governo non darà tanti aiuti a Milano MilanoToday.it

Eurotassa, il governo non molla: "Non accetteremo mai l'obbligo delle case green" Il Tempo

Perché i problemi psicologici sono sotto gli occhi di tutti e l’aiuto psicologico non può essere un lusso per i pochi che possono permetterselo economicamente. Dopo il mancato sostegno da parte del ...L'irritazione del governo Meloni: "Inopportuno, non ci avevano informato" Mentre a Parigi si teneva il vertice a tre, la presidente del Consiglio italiana volava proprio a Bruxelles, dove oggi ...