Il fidanzato la tradisce | lei scopre i messaggi dell' amante e lo denuncia | ' Ecco dove nasconde la droga'

(Di giovedì 9 febbraio 2023)ilsul telefono dele si vendicandolo per possesso di. La donna, una romana di 42 anni, ha contattato la polizia e ha portato gli agenti al ...

Ragazza muore di polmonite in 3 giorni: ilpensava fosse overdose. Il pm: 'È omicidio' 'Il Pagante', rapina a mano armata nello studio musicale a Milano: il manager sequestrato con cinque ...La donna però stava tramando la sua vendetta e così, approfittando di un momento di distrazione del compagno, ha rivelato agli agenti che ilspaccia droga. La droga rinvenuta tra i maglioni ...

Scopre il messaggio dell'amante sul telefono del fidanzato e si vendica denunciandolo per possesso di droga. La donna, una romana di 42 anni, ha contattato la polizia e ha portato gli agenti ...Quando sono arrivati gli agenti per sedare la violenta lite tra i due fidanzati, nata per un messaggio all’amante, la donna ha raccontato di aver trovato della droga nascosta tra i maglioni ...