Il dramma di Kostomarov | piedi amputati all' oro olimpico di Torino 2006

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nella gara che nella storia del pattinaggio di figura italiano viene ricordata per la caduta di Barbara Fusar Poli - Maurizio Margaglio e il successivo sguardo di lei a lui, a dominare furono i russi ...

Lui, 46 compiuti mercoledì, è il marito di Oksana Domnina che, insieme a Maxim Shabalin, nel quadriennio olimpico successivo a quello di Navka -, avrebbe vinto due ori europei e uno ...per il campione olimpico della danza su ghiaccio di Torino 2006, Roman. Il russo ha subito l'amputazione di entrambi i piedi a seguito di una grave polmonite e, stando a quanto ...

Gravissime complicazioni dopo un ricovero per una polmonite: ora rischia anche le mani. Al Palavela, in coppia con Tatiana Navka, fu oro nella danza ...Dramma per il campione olimpico della danza su ghiaccio di Torino 2006, Roman Kostomarov. Il russo ha subito l’amputazione di entrambi i piedi a seguito di una grave polmonite e, stando a quanto ...