Il discorso di Fedez a Sanremo contro il Codacons | chi è Gianluca

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un freestyle non autorizzato dalla Rai nella seconda serata del Festival e una frecciatina alche non è passata inosservata. Ildiil(e non solo) fa chiacchierare. Ha vinto lui nella serata di ieri e oggi in rete non si parla d’altro. “Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente e voglio assumermi la piena responsabilità di questo”, le parole diin chiusura di quel pezzo trasmesso su Rai1 in collegamento dalla Costa Smeralda. Tanti i personaggi citati da, tra i quali “” che è apparso nelsolo con il nome. In tanti ci chiedete a chi volesse far riferimento. Vi ...