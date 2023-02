Il dibattito sull' autonomia non fa i conti con la geografia e con i movimenti delle persone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nelsono state avanzate considerazioni d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Ilva superato, il muro contro muro non serve a nessuno, non serve all'Italia e alla ... Il nostro eroe è irriconoscibile pure'immigrazione, quando distingue tra Ong che salvano la vita ...Le disuguaglianze sono un tema sotterraneo e mai abbastanza esplicitato nelpolitico italiano e internazionale. Eppure i diversi destini delle persone sono ...è noto per i molti studi'"...

Il dibattito sull'assistenza alla mira di Apex Legends si è riacceso ... ProGioco

Rigassificatore a Piombino, la mobilitazione di Legambiente e il ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Legge sull'immigrazione, acceso dibattito in Aula Il Friuli

Se volete le coalizioni maggioritarie, almeno risparmiateci il dibattito sull’identità dei partiti Linkiesta.it

Meloni in pressing sull'Ue per il Fondo di sovranità e gli aiuti di Stato EuropaToday

A seguito delle azioni intraprese dal parlamento marocchino per protestare contro la pseudo-risoluzione approvata dagli europarlamentari pochi giorni circa “preoccupazione per la libertà di stampa e l ...Il caso Cospito è segnato sia da attentati e proteste dei fiancheggiatori sia dal dibattito sul 41-bis, evolutosi in Parlamento, sul modello teatrale, con toni degni delle opere di Harold Pinter e Yas ...