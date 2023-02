Il comune di Sanremo conferma a Striscia | C' è un' offerta per il festival del prossimo anno | ma non è della Rai

La proposta è stata protocollata ieri, come confermato da Giuseppe Faraldi , assessore al Turismo deldi, in risposta a una domanda dell'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, ...La convenzione tra Rai ediè in scadenza, con le strade del Festival e della televisione di Stato che sarebbero in rottura da dicembre. Biancheri ha quindi sottolineato: "Organizzare ...

Sanremo, sul palco dell'Ariston si affrontano tutti i 28 cantanti in gara. I Maneskin superospiti - La diretta della terza serata - La diretta della terza serata RaiNews

Il programma della terza serata - articolo - Rai.it Rai Storia

Televoto Sanremo 2023: come funziona, numeri e costo Corriere dello Sport

Festival di Sanremo, una cordata in campo per soffiare la kermesse alla Rai. Il sindaco Biancheri: "Valuterem… La Repubblica

Festival di Sanremo non più alla Rai Il Comune: valuteremo l'offerta di un'altra "cordata" Gazzetta del Sud

Mamma Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo L'indiscrezione e l'apertura del sindaco della città ligure ...L’Amadeus quater va a gonfie vele, ma intanto si torna a parlare del futuro dell’organizzazione del festival, con la convenzione tra il Comune di Sanremo e la Rai in scadenza. A rilanciare il caso è ...