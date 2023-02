Il Comune di Grosseto ricicla il Pet con Coripet

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un progetto di economia circolare volto ad avviare il processo di riciclo ‘bottle to bottle’ delle bottiglie in Pet, grazie alla collaborazione tra ildie il consorzio. Obiettivo: in affiancamento alla raccolta differenziata, generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne di nuove, attraverso l’installazione in via Inghilterra di un ecocompattatore. Non solo.re premierà i cittadini virtuosi che, con l’ausilio dell’appscaricabile su smartphone, possono accedere alla macchina mangia-plastica, inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti. I punti accumulati danno diritto ai buoni sconto del circuitoTi Premia. ...