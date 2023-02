Il comandante ceceno Martynov ricercato da Kiev guida gli aiuti russi in Turchia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) È ufficialmentedall’Ucraina per presunti crimini di guerra ma ilDaniil, 40 anni, vicino a Ramzan Kadyrov, insieme al quale è apparso in diversi video postati sul canale Telegram del leader, in questo momento si trova, ha scoperto la Cnn, indove stando le operazioni di soccorso russe nel sud del Paese, colpito nei giorni scorsi da un devastante terremoto. Negli ultimi giorniha rilasciato diverse interviste ai mediadalla zona terremotata dellain qualità di consigliere del ministero russo per le Situazioni di emergenza. Lo scorso agosto, il Servizi segreti ucraini, la Sbu, aveva denunciato comeavesse commesso ...

... mentre nella regione di Luhans'k ildi un'unità Wagner è stato ritrovato con una ... il presidentenon ha infatti negato che la vittoria il battaglione della milizia Akhmat sia ...E in questa guerra di parole non poteva mancare ilKadirov, sicuro che "il conflitto avrà termine entro la fine dell'anno, l'Europa si pentirà per le sue politiche e tornerà a ...

Questa competizione fra miliziani ceceni, mercenari e forze armate ha creato non pochi ... mentre nella regione di Luhans’k il comandante di un’unità Wagner è stato ritrovato con una pallottola nella ...Il drone riprende alcuni soldati che si scagliano in maniera furibonda contro un altro uomo: sarebbero militari russi che prima trascinano via dal fronte un loro comandate rimasto ferito e poi lo ...