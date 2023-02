(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. Ingresso di 11 milioni di euro nelle casse comunali, per la maggior parte sanzioni comminate a non residenti.

... un passo importante nella direzione che ci mostrano tutti gli indicatori, nazionali ed europei: nel rispetto degli equilibri di, ma anche e soprattuttosalvaguardia del pianeta e dell'...Tra il 2021 e il 2027 ilcomplessivo dell'Europa destinato alla Space economy è di 14,8 ... Un particolare ambitoSpace economy vede l' Italia in una posizione di vertice. Parliamo del ...

Sempre più drammatico il bilancio della catastrofe La Voce del Popolo

Si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti RSI.ch Informazione

Turchia e Siria, il bilancio adesso supera i 15 mila morti Vatican News - Italiano

Il bilancio della Polizia locale: oltre 160mila multe e 37 arresti effettuati L'Eco di Bergamo

Quartieri, avvicendamento nel ruolo di coordinatore: il bilancio della 'Zona nord', "Ci siamo rimboccati le maniche" ForlìToday

In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto "che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di ...Con emendamento al Decreto Milleproroghe approvato in data 7 febbraio si prevedono novità sul mini stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli enti ... ossia fino al 31 marzo per decidere ...