Il Barcellona | possibile rinnovo per un giocatore simbolo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sergi Roberto, entrato nei cuori dei tifosi blaugrana per il gol in rimonta al PSG, ha il contratto in scadenza in estate, esattamente il 30...

Nel mirino della Juve la scorsa estate, infine, non ha attratto grande interesse il nome di Roberto Firmino, altroparametro zero votato solamente dall'8% degli utenti del canale telegram e ......da qualche mese nel mirino della Juventus che lo aveva individuato comecolpo a zero per l'estate. Obiettivo, dunque, destinato a sfumare. Un'altra scadenza importante di casa...

Barcellona, Laporta: “Superlega Dialoghiamo con la UEFA. Sul ritorno di Messi…” Mediagol.it

Javier Tebas contro la Superlega: esclude Real Madrid e Barcellona ... Eurosport IT

PSG, il fratello di Messi: "Ritorno al Barcellona Posso dire una cosa" Fantacalcio ®

Coppa del Mondo: 76 azzurri in pedana tra Torino, Varsavia ... CONI

Villarreal-Barcellona: tutte le soluzioni streaming in diretta Telefonino.net

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...era entrato da qualche mese nel mirino della Juventus che lo aveva individuato come possibile colpo a zero per l’estate. Obiettivo, dunque, destinato a sfumare. Un’altra scadenza importante di casa ...