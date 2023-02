I temi sul tavolo del bilaterale tra Meloni e Zelensky

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - Il presidente ucrainodopo la visita a Londra dal primo ministro britannico Sunak e il vertice all'Eliseo con il presidente francese Macron e il Cancelliere Scholz, vedrà anche il presidente del Consiglio. Il faccia a faccia, in vista della visita a Kiev prima del 24 febbraio, è previsto a margine del Consiglio europeo che si occupa, oltre che del sostegno all'Ucraina, anche del dossier sull'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato e del dossier sui migranti. A illustrare le posizioni del governo oggi è stato il ministro per gli Affari Ue Fitto. Il confronto tra i Paesi Ue sarà innanzitutto sulla proposta della Commissione Ue, sponsorizzata dalla Germania, di modificare le norme sugli aiuti di Stato in risposta al piano di Biden. "Rischia - ha sottolineato Fitto - di essere pericolosa perché da una parte potrebbe alterare ...