I morti salgono a 16mila Erdogan blocca Twitter

in ,vittime e feriti. Sono oltre 16.400 idel devastante sisma che ha colpito la Turchia meridionale ed il nord - ovest della Siria. È quanto emerge dalla somma dei bilanci, ancora ...Il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è salito a oltre 11.200, almeno 8.574 in Turchia e 2.662. Il totale delle vittime finora accertate, secondo fonti ufficiali, sale così a 11.236. Stando a quanto riferito dall'Afad, circa 8mila sopravvissuti sono stati ...

Terremoto in Turchia, i morti salgono a 15mila mentre Erdogan finisce sotto accusa Domani

Terremoto in Turchia, i morti salgono a oltre 11.200 La Pressa

Terremoto in Turchia e Siria: i morti salgono a oltre 5mila Tiburno.tv

Terremoto Turchia e Siria, morti salgono a 16.000 lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Covid: nel Lazio cinque morti e 369 casi, salgono ricoveri Agenzia ANSA

Il presidente turco ha ammesso i problemi nei soccorsi. In Siria gli aiuti internazionali continuano a non arrivare a causa delle sanzioni e della guerra ...Terremoto in Turchia, salgono vittime e feriti. Sono oltre 16.400 i morti del devastante sisma che ha colpito la Turchia meridionale ed il nord-ovest della Siria. È quanto emerge dalla somma dei ...