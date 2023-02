Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Rispetto all’invasione dell’, che il prossimo 24 febbraio segnerà un anno di, “tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato, in seguito agli eventi di piazza Maidan, seguiti poi dagli eventi in Crimea e nel Donbass“. Così, ha riferito poco fa l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, il presidente russo Vladimir, nell’ambito di un incontro tenuto con i rappresentanti dell’industria dell’Aeronautica, dove lo Zar ha tenuto a rimarcare che non èlaad aprire lealle quali, ha precisato, “mettere“.in: “Stiamo cercando dia quella che ha definito la battaglia iniziata dai nazionalisti ...