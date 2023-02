Guardia Costiera | Concorso per 1 Ormeggiatore in Sicilia

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto unPubblico per selezionare 1Barcaiolo nel Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Porto Empedocle. Andare per mare, per molti é un vera passione, che non si spiega ma la si vive. Se hai la patente nautica, sai destreggiarti tra le barche, e lavorare in questo ambito é sempre stato un tuo desiderio, smetti di sognare e trasformalo in realtà. A Porto Empedocle, in, lasta cercando un, partecipa al Bando, é la tua occasione. Leggi il Bando Integrale e scopri se sei in possesso di tutti i requisiti necessari, la scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 9 marzo 2023. Bando diE' indetto bando ...