(Di giovedì 9 febbraio 2023) : sopralluogo del primo cittadino e dell’assessore Patanè: “Lavori secondo la tabella di marcia”. Dalle 23 alle 4 del mattino, circa 25 uomini al lavoro nel cantiere che, dallo scorso 4 luglio, sta procedendo per la sostituzione totale dell’armamento. A distanza di 7 mesi dall’avvio del cantiere, il sindaco di Roma, Roberto, ha voluto effettuare un sopralluogo insieme all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al direttore generale di Atac, Alberto Zorzan. L'articolo proviene da Italia Sera.

Si tagliano i binari, si sostituiscono', ha detto a margine della. Si procede 'con 50 metri a notte' ed il lavoro, vista la complessità, 'procederà per mesi perché abbiamo decine di ...Lo ha annunciato il sindaco di Roma Robertonel corso delladi questa mattina al Borghetto San Carlo nel parco di Veio. Le linee guida del nuovo bando, ha spiegato l'assessora ...

Roma, Gualtieri visita il cantiere della Metro A Cinecittà: “Lavoro enorme di ammodernamento, procediamo” Agenzia Nova

VIDEO | Visita notturna di Gualtieri sotto la metro: ecco come vengono sostituiti i binari della linea A RomaToday

Metro A: Gualtieri visita il cantiere di Cinecittà, “serviranno mesi per sostituire i binari” ... Radio Colonna

Roma, Gualtieri visita Borghetto San Carlo: pronto in primavera Agenzia askanews

Metro C, Salvini in visita al cantiere. Gualtieri: "Opera finita nel 2033" RomaToday

Gualtieri, visita notturna sotto la metro: sopralluogo del primo cittadino e dell’assessore Patanè: “Lavori secondo la tabella di marcia”. Dalle 23 alle 4 del mattino, circa 25 uomini al lavoro nel ...Il sindaco in visita notturna alla stazione di Cinecittà per spiegare i disservizi delle ultime settimane: "Stiamo facendo un lavoro straordinario che non veniva fatto dagli anni 70" ...