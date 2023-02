Grillo junior | la madre della ragazza accusa | Ho trovato mia figlia distrutta | tremava e non parlava Sembrava spaccata

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La testimonianza: "Dopo quella sera diceva di non sopportare più neanche il proprio respiro. E non riesce a dormire con la luce spenta"

"Mia figlia dopo quei fatti è un corpo che cammina. Mi dice che è stufa di respirare". È la testimonianza drammatica della mamma di Silvia (nome di fantasia), ieri al processo contro Ciroe i suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. E ancora: "Mia figlia non vuole più stare al buio".La madre della ragazza ha parlato dello stato d'animo 'devastato' della figlia, 'dopo i fatti', ma per il legale dila giovane 'stava benissimo'. Non solo, durante l'udienza la difesa ...

Grillo junior, la madre della ragazza accusa: "Ho trovato mia figlia distrutta, tremava e non parlava. Sembra… La Repubblica

Caso Grillo junior, drammatica testimonianza della madre della ... La Nuova Sardegna

Grillo jr, madre della giovane che ha denunciato stupro: "Dopo era ... Adnkronos

San Severino, Guido Grillo ''Non è stato un match agevole, siamo ... Basketmarche.it

Caso Grillo junior: al via il processo per stupro, in aula chat e telefonate degli imputati RaiNews

Mi dice che è stufa di respirare". È la testimonianza drammatica della mamma di Silvia (nome di fantasia), ieri al processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo ...CronacaZelensky a Londra e Parigi "Il male perderà, dateci i jet" E oggi vede Meloni a Bruxelles Il presidente ucraino a Downing Street e da Re Carlo: "Sconfiggeremo la Russia, è inevitabile" . Faccia ...