Graziani bacchetta Osimhen | “Non si fa così | commette un errore”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Cicciochiama in causa Victor, secondo il campione del Mondo 1982 il nigeriano dovrebbe calciare i rigori. Durante la trasmissione Fuorigioco è intervenuto anche Ciccioche chiama in causa anche Victor. “Secondo mesta facendo un grave. Non esiste che un attaccante al momento del rigore si tiri indietro e lascia calciare un altro giocatore. Lui dovrebbe prendersi il pallone e tirare anche dal dischetto. In questo modo sta perdendo l’occasione per segnare ancora più gol“. Poiaggiunge: “Di solito le squadre che sono in testa hanno a favore almeno 7-8 rigori a stagione. Vi faccio ad esempio di Ciro Immobile che ne ha calciati tanti. Secondo Medeve andare a calciare i rigori senza avere ...