Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni della puntata del 9 febbraio | Attilio Romita accusa Edoardo Tavassi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ecco ledelVip 7 del 92023: lava in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 IlVip 7 torna stasera 92023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova. Nella trentaduesima serata del reality non è prevista nessuna eliminazione.si è messo contro sia Antonella Fiordelisi che, Nicole Murgia incontrerà suo padre. Nuovo appuntamento con ilVip 7 che torna con il suo appuntamento bisettimanale, andandosi a scontrare con la terza serata di Sanremo 2022. Questa sera si parlerà dell'ingresso degli ex che ha stravolto ancora una ...